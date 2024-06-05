Шесть выпускников красногорских школ сдали ЕГЭ на сто баллов

Пять одиннадцатиклассников красногорских школ получили максимальные баллы по литературе, один — по химии. Позади у них непростые учебные испытания, результаты которых позволят легко поступить в высшие учебные заведения. Усердие и отличная учеба открыли для выпускников новые возможности.

По литературе 100 баллов на ЕГЭ получили ученики гимназии №7 им. Д.П. Яковлева. Самыми лучшими оказались Георгий Славский и Екатерина Чистова. Максимальный балл по этой же дисциплине у учениц из Нахабино: Юлии Плинской (Нахабинская гимназия №4) и Марии Ершовой (Нахабинская школа №3). Отличилась также выпускница из школы «Светлые Горы» Мария Худорожко из Отрадного.

Стобалльником по химии стал ученик школы №16 Жахонгир Солиев.

Отметим, в Красногорске ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году сдают почти пять тысяч выпускников старших классов. Школьники проходят экзамены по базовым предметам (русский язык, математика) и дополнительным на выбор. В этом году в округе самым популярным стало «Обществознание».