Шестнадцать детей участников СВО из Одинцово отправились на отдых в лагерь «Литвиново»

Шестнадцать детей из семей участников СВО из Одинцово отправились на отдых в лагерь «Литвиново». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Лагерь находится в Наро-Фоминске. Эта смена стала в нем уже третьей в текущем летнем сезоне.

Для ребят подготовлена насыщенная программа, в том числе занятия по робототехнике, хореографии, пению, живописи, мозаике, лепке, созданию мягких игрушек и украшений из бисера.

Подать заявление на получение бесплатной путевки в лагерь можно на областном сайте госуслуг.