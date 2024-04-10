Шестнадцатый форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» пройдет в октябре

Шестнадцатый Форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» пройдет с 25 по 28 октября в Суздале. Мероприятие организует Фонд «Возрождение и Надежда».

Форум-фестиваль — это комплекс культурных и деловых мероприятий, показывающих всю жизнедеятельность семьи, национальные культурные традиции, исторические родовые корни, профессиональную направленность династии, семейный малый бизнес, здоровый образ жизни. В этом году девиз мероприятия — «Мир. Семья. Россия».

В программе форума-фестиваля — научно-практическая конференция, семинары, пресс-брифинги и презентации лучших региональных проектов культурно-социально-образовательной направленности. В его рамках также состоится традиционный Благотворительный марафон равных возможностей спортивно-культурно-реабилитационной направленности, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

В этом году программа форума-фестиваля будет дополнена конкурсами «Семейный оберег», «Песня трех поколений в семье», «Сказка о моей семье», «Любимый Суздаль — с Днем рождения!».

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1,5 тысячи представителей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей из трех десятков регионов России.

Заявки на участие в форуме-фестивале принимаются до 15 октября по электронному адресу: ffvnl@yandex.ru. Подробная информация об условиях участия представлена на странице фонда в соцсетях.

Главный приз форума-фестиваля — путевка на оздоровительный отдых на курорты Кавказа или Черного моря. Также будут вручены специальные призы и сертификаты на отдых в «Детскую Республику Поленово» и на запись песни в медиа-студии «Brazers».