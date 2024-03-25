Школьникам, работавшим в Crocus City Hall, вручили награды за спасение людей

Школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову, которые подрабатывали в Crocus City Hall, вручили награды за спасение людей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Исламу Халилову пятнадцать лет, Артему Донскову — четырнадцать. Подростки подрабатывали в гардеробе. Во время нападения ребята помогли посетителям эвакуироваться, направляя толпу к комплексу Crocus Expo и аварийному выходу.

Мальчикам вручили грамоты за самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим.

Теракт произошел вечером в пятницу. Перед выступлением группы «Пикник» в помещение ворвались несколько человек с оружием и открыли стрельбу по толпе. Согласно последним данным, на месте случившегося найдены тела более 130 человек.