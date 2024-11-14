Школьники Долгопрудного на «живом» уроке истории примерили доспехи рыцарей

На уроке в формате живой истории в Долгопрудном учащиеся школы № 10 перевоплотились в настоящих рыцарей.

Такой интересный урок по теме феодализма прошел у учащихся шестого класса. Учитель истории Иван Белогуров познакомил ребят со снаряжением крестоносцев. Однако одной теорией не обошлось. Школьникам продемонстрировали рыцарское защитное снаряжение, позволив внимательно рассмотреть его. Затем ребятам предложили приметь доспехи на себя.

Мечи, шлемы, копья, щиты, кольчуга и многие другие элементы снаряжения предоставил Клуб исторического моделирования МФТИ. Эпоха Крестовых походов — интересная тема для изучения. Особенно она вдохновляет на благородные поступки современных мальчишек. Уроки в живом формате делают обучение еще более увлекательным и познавательным.

Как рассказали в школе № 10, подобные уроки учитель Иван Белогуров проводит не в первый раз. Педагог старается часто удивлять своих учеников, придумывая викторины, различные игры, костюмированные занятия. Так, в мае прошлого учебного года благодаря креативной задумке преподавателя школьники строились в «черепаху», метали копья-пилумы и стреляли из осадной машины — баллисты. Во время занятия учитель уделял особое внимание технике безопасности. Таким интересным способом ребята познакомились с обычаями и бытом римских легионеров.

Иван Белогуров также является экспертом исторической передачи одного из центральных телеканалов России. Ученики не скрывают, что восхищены своим педагогом.