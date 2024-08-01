Школьники Дубны научаться собирать дроны и управлять ими

Город включили в проект «Беспилотные авиасистемы». Так, в одном из образовательных учреждений к 1 сентября оборудуют спецкласс.

Прямо сейчас в отремонтированных помещениях 10-й школы Дубны создают пространство для комфортного учебного процесса. Стоит отметить, что она уже не первый год активно участвует в федеральном проекте по открытию инженерных классов. И в 2024-м школьники смогут почувствовать себя настоящими операторами БПЛА.

Для будущих инженеров создали отдельный класс теории, а в мастерскую завезли различное оборудование: от 3D-принтеров и компьютеров до паяльных станций. Также найдется место и для пролетной зоны, чтобы полученные знания можно было применить на практике.

«Беспилотные летательные аппараты — это перспективное направление, которое имеет большой потенциал для развития. К примеру, они могут использоваться в самых разных сферах жизни, решая при этом гражданские либо же военные задачи», — отметил Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Изучить местность свысока? Пожалуйста! Доставить почту или оказать помощь при ЧС? Без проблем. Так что возможности дронов действительно безграничны. Поэтому навыки управления БПЛА не будут лишними. К слову, они высоко ценятся во многих современных профессиях.