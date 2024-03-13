Школьники Дубны плетут сети и пекут блины в рамках акции «Неделя добрых дел»

«Неделя добрых дел» стартовала в городском округе Дубна. В акции участвуют школьники и люди из «Активного долголетия».

Как сообщает телеканал «Дубна», школьники округа участвуют в доброй и важной акции. До 15 марта ребята будут плести маскировочные сети, печь блины, подготавливать письма и открытки на передовую. Мероприятия и мастер-классы проводят вместе с участниками «Активного долголетия». Благодаря стараниям неравнодушных детей и взрослых бойцы СВО получат реальную помощь и поддержку.

«В 2022 году наши школьники выступили с инициативой и с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело». Это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, что «Неделя добрых дел» началась 11 марта по всему Подмосковью. Акцию завершат 15 марта.