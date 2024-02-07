Школьники из Каширы посетили ЦИК России

Учащиеся Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната посетили с экскурсией ЦИК России. В рамках визита школьники пообщались с членами Избиркома РФ Людмилой Маркиной и Константином Мазуревским.

В ходе беседы ребятам рассказали об избирательной системе страны, принципах работы избирательных комиссий, процессе выборов, избирательном праве граждан.

Помимо этого, в рамках поездки подмосковные школьники ознакомились с экспозицией «Картинки с выборов: история избирательного процесса в плакатах» и с работой ГАС «Выборы».