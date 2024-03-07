Школьники из Лосино-Петровского собрали помощь для жителей ДНР и участников СВО

В Свердловской школе № 2 городского округа Лосино-Петровский собрали груз с помощью, который отправили в школы Мариуполя, детский дом в Шахтерском и военнослужащим в зону специальной военной операции.

Отмечается, что в сборе принимали участие не только учителя и семьи учеников, а также неравнодушные люди со всего округа.

«В этот раз сбор состоялся буквально за четыре дня, то есть люди откликнулись мгновенно. Это вызывает, конечно, огромное уважение, благодарность к ним. Также активное участие приняли образовательные учреждения, собрали очень большой объем канцелярии», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анна Тарскова.

Она отметила, что активное участие в сборе помощи для бойцов приняли волонтеры группы «От народа воинам». Они изготовили различные приспособления для маскировки бойцов: масксети, нашлемники, костюмы Лешего.

Жители приносили одежду для детей и подростков, обувь, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое. Часть продуктов, такие как тушенка, сгущенка, отвезут бойцам. Макароны и другие крупы также передадут в детский дом.