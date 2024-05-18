Школьники из Серпухова и Истры посетили предприятие по производству продуктов питания

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал», расположенная в городском округе Серпухов, в «День добрых дел» провела для учащихся школы № 19 из Серпухова и школы-клуба «Династия» из Истры увлекательную экскурсию по предприятию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Перед входом в производственные помещения ребят проинструктировали о технике безопасности, а потом показали весь процесс производства традиционных макарон, лапши и картофельного пюре быстрого приготовления. А уже по завершению экскурсии всем вручили подарочные наборы продукции предприятия.

Подчеркнем, что компания также организует экскурсии для студентов профильных колледжей, в рамках которых специалисты знакомят будущих выпускников с предприятием и перспективой дальнейшего трудоустройства.