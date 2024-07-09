Школьники Подмосковья продолжают участвовать в проекте Мособлгаза «Безопасные каникулы»

В этом году в проекте «Безопасные каникулы» приняли участие три тысячи школьников более чем из сорока общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Отмечается, что по итогам игрового рейтинга выявлены самые активные школы проекта. Так, первое место заняла МБОУ г. о. Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 18», второе — Одинцовская лингвистическая гимназия, а третье — МБОУ «СОШ № 3» г. Протвино. Помимо призеров, еще пять школ получили путевки в лагерь «Детский наукоград» в Рузе на четвертую смену, которая пройдет уже в августе.

Данный проект проводится ежегодно, на летних каникулах. Интерактивные обучающие мероприятия по безопасному использованию газа в быту, рассчитанные для школьников всех возрастов, проходят в рамках регионального проекта Министерства образования Московской области «Умные каникулы».