Школьники смогут вернутся в одну из школ города Дрезна уже 1 сентября

Порядка девяноста человек сейчас проводят капитальный ремонт в школе № 1 города Дрезна Орехово-Зуевского городского округа. Примечательно, что это одна из трех в Орехово-Зуевском округе, которые вошли в президентскую программу капитального ремонта в этом году.

В данный момент на объекте проводятся работы по возведению перегородок в пищеблоке, идет демонтаж кровли. Отделочные работы проводятся на первом и втором этажах здания. Идут инженерные работы, монтируются водопровод и канализация, проводятся линии электроснабжения и слаботочных систем, утепляется фасад здания.

На время ремонта детей перевели в другие учебные учреждения города. В родные стены они вернутся 1 сентября.