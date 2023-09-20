Школьница из Дубны принимает участие в международном исследовательском конкурсе

Исследовательский конкурс проходит в МЦД «Артек». В нем хотели принять участие более шести тысяч конкурсов из пяти стран, однако были отобраны лишь пять десятков ребят. А в очный этап прошло еще меньше, лишь десять школьников прошли в очный этап и представят работы перед экспертным жюри. В их числе и представительница Дубны.

В рамках конкурса ученики 7-10 классов могут представить свои проекты в области естественных наук. А в МЦД «Артек» у талантливых ребят есть возможность не только продемонстрировать свою работу перед экспертами, но и пообщаться с единомышленниками. В социальных сетях Максим Тихомиров пожелал Виктории показать высокий результат на конкурсе.