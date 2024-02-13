Школьница из Каширы победила в интеллектуальной игре «Умники и умницы Подмосковья»

Викторина прошла во время форума национальных достижений «Молодежная политика» на выставке «Россия». Участвовали в конкурсе школьники Московской области.

Перед началом игры умов на стенде с детьми встретилась министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, которая пожелала участникам удачи.

Подмосковье представили пять школьников. Победителем была признана старшеклассница Анастасия Филатова из школы № 10 городского округа Кашира.

Администрация округа отметила, что команда из Московской области достойно представила регион на важном мероприятии, став лидером игры.

«Умники и умницы» — всероссийское интеллектуальное движение, которое позволяет старшеклассникам показать свои знания, а также побороться за победу. Она позволяет поступить в некоторые вузы области без сдачи экзаменов.