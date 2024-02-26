Школьнице пробили голову бутылкой на концерте рэпера Шайни в Москве

Юная зрительница получила серьезную черепно-мозговую травму и уехала с концерта рэпера Шайни (Никита Поляков) в Москве на карете скорой помощи. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в сети.

Получить травму в месте, где собрались сотни человек, легко. Однако 14-летней поклоннице Шайни не повезло особенно: диджей на концерте в клубе Arbat 21 метнул в зал бутылку, и она случайно прилетела в голову школьницы. По данным Shot, девочка стояла у сцены с друзьями, которые видели произошедшее.

На место быстро вызвали полицию и скорую помощь. Уже скоро врачи забрали поклонницу из зала с черепно-мозговой травмой, которые вызвали невероятную головную боль. При этом организаторы мероприятия отрицали, что кто-то кидал со сцены бутылку. Своей версией они придерживались перед правоохранителями и врачами.

Родители школьницы не собираются оставлять организаторов безнаказанными: они написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что известный рэпер избил Хованского прямо на сцене.