Школьницы из подмосковной Дубны за успехи в федеральном проекте получили путевки на море

Школьницы из Дубны Дарья Учик и Ксения Худжаярова приняли активное участие в федеральном проекте «Билет в будущее».

В награду девочкам вручили путевки на отдых во Всероссийском детском оздоровительном центре «Орленок» (Краснодарский край). Вместе с подмосковными школьницами интересно и познавательно проведут время около полутора тысяч ребят со всей России. Одноклассники пожелали Дарье и Ксении с пользой провести время и обрести новых надежных друзей.

Проект «Билет в будущее» для ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов реализуется по поручению Президента Владимира Путина, объединяет детей, педагогов и родителей с целью выявить интересы и способности каждого участника.