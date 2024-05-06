Министр обороны России Сергей Шойгу направил участвующим в спецоперации воинским частям и соединениям телеграмму, в которой отметил успешное продвижение российский подразделений на Красноармейском направлении, приводится в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу.

Министр обороны отметил, что подразделения 74-ой отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская бригадауспешно выполняет поставленные командованием задачи на Черниговском направлении. кроме того, бойцы указанного соединения активно действуют в Авдеевке, а также ранее проявили неоднократное личное мужество при освобождении Лисичанска.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.