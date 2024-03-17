Shot: малолетняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке на Кубани

Как передает Shot, очередной инцидент с попыткой помешать свободному волеизъявлению россиян на выборах президента произошел накануне днем на избирательном участке в Краснодарском крае поселке Новознаменском.

Сообщается, что 13-летняя школьница по имени Полина пришла на участок, вооружившись заранее спичками и розжигом.

«Девочка успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами. Бюллетени не повреждены, участок продолжает работать штатно», — приводится в публикации.

В настоящее время подросток задержана полицейскими, которые выясняют побудившие пойти на такой поступок ребенка мотивы.Изучаются переписки в ее телефоне. Отмечается, что ранее ребенок на учете в ОДН не состояла.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).