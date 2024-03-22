Shot: неизвестный взял в заложники женщину на Камчатке и угрожает ее убить, готовится штурм

Как передает Shot, все произошло рано утром в пятницу, 22 марта, на Кроноцкой улице в Петропавловске-Камчатском. Неизвестный взял в заложники женщину и в настоящее время угрожает ей смертью.

Сообщается, что ни на какие уговоры мужчина не идет. В настоящее время на месте работают все экстренные службы города.

«Он угрожает ее расправой. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и переговорщики. Его мотивы пока не известны», — приводится в публикации.

Спецподразделениям уже дана команда готовить штурм квартиры. Другие подробности происходящего не приводятся. Информации от официальных источников пока не поступало.