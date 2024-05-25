Shot после атаки ВСУ опубликовал видео полыхающего таунхауса в Белгороде, где играли свадьбу

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевыми расчетами ПВО над Белгородской областью были выявлены и ликвидированы противокорабельная ракета «Нептун», а также 29 снарядов РСЗО Vampire.

Как передает Shot со ссылкой на очевидцев, в результате вражеской атаки обломки сбитого вражеского снаряда угодили в таунхаус в поселке Дубовое под Белгородом. По предварительной информации, в жилом строении шло празднование свадьбы.

На месте сейчас сильный пожар. Предварительно, пострадавших пока не зафиксировано.

Кроме того, в результате атаки украинских боевиков один из снарядов попал в припаркованные автомобили.

В настоящее время властями Белгородской области объявлена в регионе ракетная опасность.