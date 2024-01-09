Shot: российская туристка приехала встретить Новый год в Турцию и бесследно исчезла в Кемере

Как передает Shot, в Турции бесследно пропала 40-летняя Надежда Ярыгина. Женщина отправилась отмечать новогодние праздники в курортный город Кемер 31 декабря, где остановилась в отеле «Акка Алинда».

По словам персонала гостиницы, россиянка еще 4 января Надежда отправилась на самостоятельную экскурсию в горы и до сих пор не вышла на связь. Сообщается, что Ярыгина должна была вылететь на родину в России 8 января, но рейс из аэропорта улетел без нее.

Тревогу забила мать туристки. Женщина обратилась с заявлением в полицию. А те, в свою очередь, вышли на турецкх коллег с просьбой оказать содействие в поисках россиянки.