Shot: российская туристка приехала встретить Новый год в Турцию и бесследно исчезла в Кемере
Фото: [Викимедия]
Как передает Shot, в Турции бесследно пропала 40-летняя Надежда Ярыгина. Женщина отправилась отмечать новогодние праздники в курортный город Кемер 31 декабря, где остановилась в отеле «Акка Алинда».
По словам персонала гостиницы, россиянка еще 4 января Надежда отправилась на самостоятельную экскурсию в горы и до сих пор не вышла на связь. Сообщается, что Ярыгина должна была вылететь на родину в России 8 января, но рейс из аэропорта улетел без нее.
Тревогу забила мать туристки. Женщина обратилась с заявлением в полицию. А те, в свою очередь, вышли на турецкх коллег с просьбой оказать содействие в поисках россиянки.
«В номере отеля остались её вещи и документы, кроме телефона — его она, вероятно, взяла с собой на прогулку. Турецкие экстренные службы проводят поиски на ближайших к отелю территориях», - приводится в публикации.