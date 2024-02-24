Shot: ручную гранату подбросили на почту у Казанского вокзала в Москве

Похожий на ручную гранату подозрительный предмет обнаружен на территории сортировочного цеха почты у Казанского вокзала в центре Москвы.

Как передает Shot, сотрудниками почты сразу не место были вызваны силы правопорядка.

«По информации SHOT, сотрудники цеха в отделении почтовой связи на Краснопрудном переулке обнаружили при осмотре предмет, который похож на ручную гранату», — приводится в публикации.

Сообщается, что на место происшествия уже выехали саперная группа и остальные столичные экстренные службы.