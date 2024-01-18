SHOT: тело Зеленского обнаружили возле дома в подмосковной Балашихе

Тело 21-летнего Кирилла Зеленского обнаружили под окнами многоэтажки на Косинском шоссе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, за несколько часов до инцидента молодой человек вернулся в квартиру, где жил с матерью. Она уточнила, что его поведение было обычным, он просматривал видео в интернете.

«В какой-то момент Кирилл начал вести себя неадекватно: кричать и бегать. Он выбежал в подъезд и попытался залезть в шахту лифта. Позже парня обнаружили на козырьке подъезда», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что житель Московской области состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. Сотрудники полиции проведут проверку по данному делу.