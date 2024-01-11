Shot: в подмосковном доме культового рэпера Sir-J найдены его останки

Напомним, в конце декабря прошлого года полицейские и волонтеры начали поиски пропавшего Сергея Булавинцева (настоящее имя музыканта). Теперь же, в связи с обнаружением его тела, поисковые мероприятия свернуты.

Как передает Shot со ссылкой на данные поисковиков, поздно вечером, 29 декабря, Булавинцев зашел в свой дом в подмосковном Расторгуево, вернувшись с концертов в Калининграде. После чего пропал и не выходил на связь с родными и близкими. 10 декабря полицейские и волонтеры вскрыли жилище рэпера Sir-J, обнаружив там останки мужчины, которые, предварительно, и принадлежат пропавшему музыканту.

В настоящее время проводится ряд медицинских экспертиз для полной картины произошедшего с Булавинцевым. Каких-либо следов насильственной смерти не обнаружено.

Репер Sir-J получил широкую известность в 90-х годах прошлого века. Он являлся участником таких рэп-групп, как Bust A.S! и D.O.B. Помимо этого Булавинцев занимался продюсированием культового коллектива «Многоточие».