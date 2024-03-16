Shot: в Сызране горит нефтеперерабатывающий завод, причины ЧП уточняются

Мощный пожар рано утром в субботу, 16 марта, случился на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Самарской области.

Как передает Shot, пламя вспыхнуло примерно в районе 6:30 утра. По предварительной информации администрации Сызрани, пострадавших в результате ЧП нет.

Весь персонал предприятия был экстренно эвакуирован. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые пытаются локализовать пламя.

Причины пожала уточняются. Других подробностей не приводится.