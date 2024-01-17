Shot: ВСУ выпустили по Брянской области две ракеты «Точка-У»

Две тактические ракеты «Точка-У», выпущенные по территории Брянской области, уничтожены в небе боевыми расчетами сил противовоздушной обороны, передает Shot.

Также в регионе силами РЭБ были перехвачены три украинских беспилотника.

Согласно предварительным данным, пострадавших в ходе работы ПВО, а также разрушений на земле не зафиксировано. На месте работают экстренные службы Брянской области.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.