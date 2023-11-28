Шторм и осадки обрушатся сразу на пятнадцать регионов России

Из-за сильного ветра, который придет в шесть федеральных округов РФ, могут быть нарушены системы жизнеобеспечения в 15 субъектах РФ.

Свое предупреждение о возможных проблемах в ряде регионов вынес Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», - предупредили его сотрудники.

Их слова привели РИА Новости. Причиной для таких перебоев станет погода с порывами ветра до 30 метров в секунду, а также выпадение осадков до 25 миллиметров на протяжении непродолжительного времени. Подобную ситуацию предстоит пережить Северной Осетии, Адыгее, Республике Крым, Ленинградской, Магаданской, Новгородской, Псковской, Челябинской областям, Чукотскому автономному округу и территориям на севере Больших Курил. Такая же погода установится в Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях и на Камчатке.