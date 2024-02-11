Штукатурка рухнула на головы учеников прямо во время урока в Адыгее, пострадал третьеклассник

В школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района республики Адыгея чуть было не произошла трагедия средь бела дня. Как передает Shot, во время урока литературы на сидящих за партами детей внезапно свалилась часть штукатурки.

В результате произошедшего, пострадал ученик третьего класса. Мальчика экстренно доставили в больницу. По словам мамы ребенка, школьнику диагностировали ушиб плеча и назначили лечение. В настоящее время он уже дома под присмотром родителей.

Произошедшее привело в шок родителей школьников. В школьных пабликах они сетуют, что причиной обвала штукатурки мог являться недавний ремонт в школьных туалетах на втором этаже. В свою очередь, директор школы №25 Ольга Пономарёва отказалась журналистам комментировать инцидент, заявив лишь, что «все службы сейчас занимаются этим вопросом».

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими организована доследственная проверка.