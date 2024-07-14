Сильный пожар охватил Абрау-Дюрсо у базы «Романтик», полыхает около гектара леса

Мощный пожар в настоящее время полыхает в Краснодарском крае возле базы «Романтик». Как передает Shot, эпицентр находится между поселком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо.

По предварительной информации, огонь охватил более гектара лесного массива.

«По словам очевидцев, огонь очень быстро распространяется, при этом постояльцев турбазы пока не эвакуируют», — приводится в публикации.

На место пожара уже прибыли спасатели и пытаются локализовать пламя. Информации о пострадавших в ходе возгорания пока не поступало