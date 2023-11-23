«Силы придают семья и вера в Россию»: боец СВО из Долгопрудного рассказал школьникам, как защищает страну

Боец СВО Максим Д. с позывным «Бобер» во время отпуска посетил свою родную школу № 10 в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Военнослужащий рассказал учащимся о своей семье, боевых товарищах и о том, почему он отправился в зону спецоперации.

Максим поделился, что позывной «Бобер» возник еще во время чеченской войны. Он не понаслышке знает, что такое честь, отвага и мужество. Именно поэтому мужчина не задумываясь отправился защищать Родину, когда началась СВО. Сейчас он выполняет задачи наводчика БТР.

«За неделю до получения повестки меня моя сестра спросила: что я буду делать, если меня призовут? Я честно ответил, что не буду прятаться и бегать! Пойду защищать Родину! Силы придают вера в Россию, боевые товарищи и семья», – сказал он.

Школьники с восхищением слушали военнослужащего, а одна из учащихся – девочка родом из ДНР – пожелала бойцу и всем солдатам вернуться невредимыми.

Дома Максима ждут бабушка, сестра и племянник. Он поделился, что мечтает после победы поехать на дачу и поесть домашней еды.