Силы ПВО поразили вражеские цели над Финским заливом под Петербургом

В Ленинградской области веером в субботу, 2 марта, были подняты по тревоге боевые расчеты ПВО, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, в результате слаженной работы были поражены ряд воздушных целей в районе Финского залива на подлете к Санкт-Петербургу.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», —написал Дрозденко в своем аккаунте в соцсетях.

В российском Минобороны в свою очередь, подтвердили вражескую атаку беспилотными аппаратами. Инцидент произошел около 19.30 мск, уточнили там. Для обеспечения безопасности полетов в районе аэропорта Пулково были ведены ограничения, которые сняли спустя полчаса