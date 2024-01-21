Симоньян считает необходимым введение стопроцентного налога на роскошь для помощи военным
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь для помощи от богатых людей российским военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Она уточнила, что после «голой» вечеринки Ивлеевой люди задают вопросы все чаще о том, сколько это будет продолжаться.
По мнению Симоньян, российское общество возмущено таким шикованием на фоне спецоперации.
Она подчеркнула, что если артисты не хотят помогать сами, то следует принимать подобные меры.