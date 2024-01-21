Симоньян считает необходимым введение стопроцентного налога на роскошь для помощи военным

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь для помощи от богатых людей российским военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеканал « Россия 1 ».

Она уточнила, что после «голой» вечеринки Ивлеевой люди задают вопросы все чаще о том, сколько это будет продолжаться.

По мнению Симоньян, российское общество возмущено таким шикованием на фоне спецоперации.

Она подчеркнула, что если артисты не хотят помогать сами, то следует принимать подобные меры.