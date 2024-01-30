Синоптик Шувалов пояснил, почему не стоит верить народным погодным приметам

По словам синоптика Александра Шувалова, народные приметы, касающиеся погоды, являются случайными совпадениями. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он также подчеркнул, что прогнозы погоды на длительные периоды нечасто бывают правдивыми и точными.

По мнению метеоролога, народная примета о том, что после морозной зимы должно быть жаркое лето, является своего рода законом компенсации.

Он добавил, что Гидрометцентром проверены все эти народные приметы погоды и сделан вывод, что они случайны.