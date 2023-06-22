СК начал проверку после массового смертельного ДТП в Дагестане

В результате тройного ДТП погибли восемь человек погибли, а также 16 пострадали. Происшествие случилось с участием рейсового автобуса, легковушки и грузовика «Камаз». Следователи организовали проверку по факту трагедии, сообщает newizv.ru .

21 июня на трассе «Кавказ» рядом с селом Новокохановское произшло массовое ДТП. Из-за столкновения трех транспортных средств погибли 8 человек, в том числе два ребенка.

Сотрудники Следственного комитета в данный момент выясняют все причины и обстоятельства инцидента. Известно, что автобус следовал из Москвы в Хасавюрт.