Сквер имени Журавлева планируют обустроить в подмосковной Дубне уже в этом году

Реализация проекта по благоустройству сквера имени Павла Александровича Журавлева стартует в городском округе Дубна уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Отмечается, что данная общественная территория является историческим центром района Большая Волга в Дубне. Именно поэтому в основу концепции благоустройства сквера будут взяты знаковые события и образы района.

Ожидается, что на территории сквера будет полностью отреставрирован и усовершенствован заброшенный фонтан. Перед памятником Журавлева будет располагаться небольшая площадь. На территории появится большая детская игровая площадка. Будут установлены навесы с качелями и сделают велосипедную дорожку. Для любителей активного отдыха обустроят спортивную зону.