Сквер на проспекте Ленина благоустроили в Электростали

Глава подмосковного городского округа Электросталь Инна Волкова рассказала, что в муниципалитете благоустроили сквер возле МФЦ на проспекте Ленина. Это место долго нуждалось в обновлении.

Этот сквер выбрали для благоустройства сами горожане, которые обратили внимание на его внешний вид и проголосовали за его обновление на региональном портале. Как отметила Инна Волкова, благодаря такой активности жителей Электростали и поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева объект удалось включить в президентскую программу «Жилье и городская среда».

Теперь сквер оборудован удобными скамейками, качелями и даже теннисными столами, здесь проведено дополнительное озеленение и обновлена система освещения в ночное время суток. Жители Электростали и гости муниципалитета уже оценили благоустроенное общественное пространство.