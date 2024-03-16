Слабослышащие и глухонемые избиратели проголосовали в Чехове

«Я помогаю нашим жителям с нарушением слуха принять комфортное участие в выборах президента. Объясняю им с помощью жестов порядок голосования, куда надо пройти и что сделать. Но многие уже голосовали, весь процесс знают, так что никаких трудностей не возникало», - рассказал он.