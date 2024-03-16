Слабослышащие и глухонемые избиратели проголосовали в Чехове
Фото: [Кадр из телепрограммы]
Слабослышащие и глухонемые избиратели проголосовали в Чехове, сообщили в Московской областной избирательной комиссии. Таких жителей в муниципалитете более 120 человек.
Граждане пришли на избирательный участок вместе с сурдопереводчиком из местного отделения Всероссийского общества глухих Русланом Коловским.
«Я помогаю нашим жителям с нарушением слуха принять комфортное участие в выборах президента. Объясняю им с помощью жестов порядок голосования, куда надо пройти и что сделать. Но многие уже голосовали, весь процесс знают, так что никаких трудностей не возникало», - рассказал он.