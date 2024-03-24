Слабовидящая женщина рассказала, как чудом спаслась во время теракта в «Крокусе»

Девушка по имени Марина поделилась в беседе с телеканалом РЕН своей историей спасения во время стрельбы в концертном зале. По ее словам, у нее 7% всего зрения, поэтому пошла на концерт с сопровождающим.

Изначально, услышав стрельбу, Марина подумала, что кто-то просто «балуется», пронес петарду в зал. Но хатем специфические звуки участились и она услышала крики людей «Бегите!».

«Я помню огромный темный холл. За нами начала собираться толпа <...> Кто-то уже сразу начал кричать. Было ощущение, что в 50 метрах кого-то убивают», — поделилась женщина.

После Марина под руку с сопровождающим выскочила к резервному выходу, который толпа смогла «расшатать», и через него покинула концертный зал.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.