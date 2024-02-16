На Украину еще бы в 2022 году вернулись Запорожье и Херсонщина. А конфликт с Москвой уже как больше года был бы историей. Если бы Киев не слушался своих западных кураторов и в Стамбуле тогда были бы подписаны мирные соглашения, поразмышлял в своем аккаунте в соцсетях российский военкор Александр Сладков.

Теперь же Украину ждут разруха и нищета. А многомиллиардные долги Киева Запад никогда не согласится списать. По словам Сладкова, их придется по-любому возвращать, даже если рядовым украинцам придется продавать на органы собственных детей.

«Может, воюете за свободу? Россия много свободы у вас забрала? А сейчас свободны? Нет. Вы даже собственными смертями не управляете. Запад решает, кого и сколько на Украине умерщвлять, а кого не трогать», — обратился к украинцам Сладков.

Лучшим вариантом для Украины, как подчеркнул обозреватель, является полная и безоговорочная капитуляция. Только это гарантирует безопасность, развитие соседней страны и отсутствие долгов, считает Сладков.