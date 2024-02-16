Сладков дал совет Украине, как избежать рабства и нищеты и продажи детей на органы
Фото: [соцсети]
На Украину еще бы в 2022 году вернулись Запорожье и Херсонщина. А конфликт с Москвой уже как больше года был бы историей. Если бы Киев не слушался своих западных кураторов и в Стамбуле тогда были бы подписаны мирные соглашения, поразмышлял в своем аккаунте в соцсетях российский военкор Александр Сладков.
Теперь же Украину ждут разруха и нищета. А многомиллиардные долги Киева Запад никогда не согласится списать. По словам Сладкова, их придется по-любому возвращать, даже если рядовым украинцам придется продавать на органы собственных детей.
«Может, воюете за свободу? Россия много свободы у вас забрала? А сейчас свободны? Нет. Вы даже собственными смертями не управляете. Запад решает, кого и сколько на Украине умерщвлять, а кого не трогать», — обратился к украинцам Сладков.
Лучшим вариантом для Украины, как подчеркнул обозреватель, является полная и безоговорочная капитуляция. Только это гарантирует безопасность, развитие соседней страны и отсутствие долгов, считает Сладков.
«Итак, впереди два варианта: победа, рабство и нищета. Капитуляция — безопасность и развитие. И никаких долгов», — заключил военкор.