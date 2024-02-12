11 февраля глава украинского нацзаповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко призвал включить останки премьер-министра Российской Империи Петра Столыпина, покоящегося в Лавре, в списки обмена пленными с Москвой.

Идею Остапенко прокомментировал кандидат на должность президента РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик подчеркнул, что все сказанное указанной персоной самая настоящая кощунственная ирония. А ее авторы обыкновенные террористы-эксгуматоры.

«Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки», – цитирует Слуцкого РИА Новости.

Все происходящее Слуцкий назвал «нравственной атрофией киевских временщиков».