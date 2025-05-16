Смертельная опасность зацепинга: школьников Красногорска предупредили о последствиях

В городском округе Красногорск прошла профилактическая лекция «Поездка ценою в жизнь». Школьникам рассказали о смертельной опасности и незаконности зацепинга, напомнив о всех последствиях.

Мероприятие в округе организовали после выявления случаев, когда ученики местных школ попадали в поле зрения правоохранительных органов за катание на внешних элементах поездов.

Профилактическую беседу провели специалист по охране труда Ирина Кандалинцева, начальник отдела транспорта и связи управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Елена Солнцева, а также инспектор по делам несовершеннолетних УТ МВД РФ по ЦФО Мария Ивлева. Лекторы на конкретных примерах показали, чем может закончиться опасное «развлечение». Подросткам продемонстрировали видео с реальными историями их сверстников, которые чудом выжили после падений с поездов или ударов током. Дети слушали с интересом и делились своими мыслями со взрослыми. Школьникам дали развернутые ответы на все вопросы.

Мария Ивлева пояснила правовые последствия: с 16 лет нарушители несут административную ответственность. Но главная опасность – риск смерти или инвалидности.

«Чаще всего к несовершеннолетним применяются такие виды наказаний, как штраф и предупреждение. А в силу того, что у большинства нарушителей нет собственного заработка либо иного источника дохода, штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей», – рассказала Мария Ивлева.

Родителям рекомендовали контролировать контент детей в соцсетях, где зацепинг часто показывают как веселое развлечение, предлагать безопасные альтернативы для досуга, открыто обсуждать последствия рискового поведения. Взрослых призвали незамедлительно принять меры, если в компании ребенка заметили интерес к экстремальным и неправомерным развлечениям.