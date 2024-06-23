СМИ: в дагестанском Дербенте неизвестные расстреляли церковь и синагогу — ранены полицейские, один погиб

Как передает «Многонационал», в Дербенте вооруженные до зубова люди обстреляли церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу.

По предварительной информации, ранения могли получить сотрудники полиции. Один из правоохранителей убит. Как приводится в местных пабликах, террористы передвигаются на автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в районе улицы Ленина слышна стрельба и виден дым.

«Город Дербент, церковь, террористы ворвались , расстреляли людей», - приводится в публикации.

Весь личный состав полиции Дербента уже поднят по тревоге. Ведется розыск преступников. Мы продолжает следить за развитием событий.