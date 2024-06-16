Штурм начался: в районе СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, звучат звуки выстрелов
Фото: [пресс-служба ФСБ РФ]
Фото: [пресс-служба СК РФ]
Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. По предварительной информации, захватившие заложников в СИЗО заключенные, являются адептами ИГИЛ*.
Как сообщают ряд пабликов в соцсетях, только что в районе СИЗО началась стрельба. Выстрелы слышны на заднем дворе комплекса зданий изолятора.
Стоит отметить, что официальной информации о начале силовиками штурма СИЗО пока не поступало.
Однако, как передает «112», спецназ уже якобы пошел на штурм изолятора, чтобы освободить заложников.
* – организация признана террористической и запрещена в России