СМИ: в США растет солидарность темнокожего населения с палестинцами

В США ширится солидарность темнокожего населения страны с палестинцами на фоне конфликта в секторе Газа, пишет The Associated Press.

Темнокожие американцы видят в борьбе палестинцев родство с борьбой за свои права. В еврейском сообществе США считают, что такая поддержка может усилить рост антисемитизма в стране.

Во время перемирия американцы наблюдали за обменом заложниками и арестованными палестинцами. Среди задержанных палестинцев было много тех, кого арестовали за незначительные правонарушения. Темнокожие американцы видят в этом сходство с собой: в США они попадают в тюрьму за мелкие нарушения в четыре раза чаще, чем белые.

Согласно опросу, проведенному ранее в этом месяце Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, чернокожие взрослые чаще, чем белые и испаноязычные, говорят, что США слишком поддерживают Израиль – 44% против 30% и 28% соответственно.

Также опрос показал, что антиизраильские настроения особенно распространены среди темнокожей молодежи.