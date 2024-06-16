СМИ: захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора

Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. На место съезжаются машины Росгвардии и кареты скорой помощи.

По предварительной информации, согласно сообщениям нескольких СМИ, захватившие заложников в СИЗО заключенные. являющиеся адептами ИГИЛ*, в ходе переговоров с силовиками потребовали предоставить им оружие, машину и не препятствовать при их побеге из изолятора.

Сообщается, что только при таких условиях они якобы готовы этом случае они готовы отпустить взятых заложников.

Ранее мы сообщали, что в Ростове заключенные выбили решетку на окне одной из камер изолятора, после чего вылезли наружу и сразу рванули в дежурку, взяв в заложники сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН.

* - террористическая организация, запрещена в РФ