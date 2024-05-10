С передовой весь сегодняшний день приходят хорошие новости на Харьковском направлении. Как передают военкоры с мест, российские войска освободили сразу несколько сел и вышли с севера на окраину города Волчанска, что у самой границы с Россией.

Стоит отметить, что именно из Волчанска боевики ВСУ неоднократно вели прицельный обстрел Белгорода и прилегающий районов.

Как передают в своих пабликах местные украинские власти, из Волчанска и окрестных населенных пунктов в настоящее время идет эвакуация населения. Весь день пят ница, 10 мая, ВС РФ ведут массированный обстрел города. По словам очевидцев, такого обстрела они раньше не видели.

С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают. Освобождены села Пыльная, Борисовка, Стрелечье и Красное. ВС РФ атакуют силами 4-5 батальонов пехоты. К настоящему времени продвижения составила уже более 30 квадратных километров.

Добавим, что российские войска на указанном направлении активизировались буквально накануне. Еще сутки назад в районе Волчанска было относительно спокойно.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.