Смотр готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводковых вод состоялся в Красногорске

Заместитель главы округа Александр Бутенко лично проверил готовность сил красногорского звена. Он сообщил, что все 31 гидро-техническое сооружение на территории городского округа осматривается ежедневного по несколько раз. В ходе осмотра проверяется уровень воды.

«У нас уровень воды в норме и поднятий никаких нет», - отметил Александр Бутенко.

Известно, что особый контроль за подтоплениями будет вестись до конца апреля текущего года. Для экстренных ситуациях были подготовлены пункты временного размещения на территории лыжного стадиона «Зоркий».

Стоит отметить,что таяние снега уже отмечается территории Московской области. Спасатели и представители других экстренных служб готовы максимально оперативно реагировать на вызовы граждан.