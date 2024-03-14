Снег и штормовой ветер привели к отмене всех рейсов из аэропорта Петропавловск-Камчатского
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Все восемь рейсов, которые должны были стартовать из главного аэропорта полуострова, перенесены на завтра, 15 марта. Причиной стали крайне неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщил ТАСС.
На протяжении сегодняшнего дня должны были состояться рейсы в Москву, Владивосток, Магадан, Хабаровск, Северо-Курильск, Оссору, Палану и Соболево. Все вылеты были сдвинуты на завтрашний день. Причиной стал мощнейший циклон, который принес с собой сильные снегопады и штормовой ветер.
Пресс-служба аэропорта Елизарово, который расположен рядом с городом Петропавловск-Камчатский, заявили, что службы авиагавани проводят активную расчистку взлетно-посадочной полосы. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпанией, которые ответственны за рейсы.