Снег и штормовой ветер привели к отмене всех рейсов из аэропорта Петропавловск-Камчатского

Все восемь рейсов, которые должны были стартовать из главного аэропорта полуострова, перенесены на завтра, 15 марта. Причиной стали крайне неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщил ТАСС .

На протяжении сегодняшнего дня должны были состояться рейсы в Москву, Владивосток, Магадан, Хабаровск, Северо-Курильск, Оссору, Палану и Соболево. Все вылеты были сдвинуты на завтрашний день. Причиной стал мощнейший циклон, который принес с собой сильные снегопады и штормовой ветер.

Пресс-служба аэропорта Елизарово, который расположен рядом с городом Петропавловск-Камчатский, заявили, что службы авиагавани проводят активную расчистку взлетно-посадочной полосы. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпанией, которые ответственны за рейсы.