Снежный апокалипсис на Сахалине обесточил южную часть острова: сотни людей замерзают, часть дорог перекрыта

Как передает SHOT, порывы ветра в южной части острова Сахалин в настоящее время достигают 25 метров в секунду. По словам местных жителей, видимость на дорогах из-за снежного коллапса составляет менее 30 метров.

Отмечается, что по причине ухудшения погодных условий в аэропорту Южно-Сахалинска продолжают ожидать вылета более 20 рейсов. Кроме того, летевший из Новосибирска на остров борт с пассажирами был экстренно развернут в небе и отправлен на запасной аэродром в Хабаровск.

«Школьники восьми муниципалитетов переведены на дистанционку. Также в Анивском городском округе Сахалинской области без электричества осталось более 500 жителей из-за обрыва высоковольтных проводов. Дороги перекрыты на шести участках», — приводится в публикации.

Губернатор Лимаренко подтвердил происходящее и написал в своем аккаунте в соцсетях, что властями Сахалина будут задействованы все имеющиеся ресурсы на борьбу с разбушевавшейся погодной аномалией.