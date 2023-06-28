«Снять контроль через тело»: выяснилось, как можно спастись от гипноза

Людей, которые поддаются гипнозу, могут вычислить те, кто использует свои знания в этой сфере во вред. Об этом рассказала психолог и НЛП-практик Екатерина Алексеева.

По ее словам, вокруг сферы нейролингвистического программирования ходит множество неправдивых слухов. Считается, что такие специалисты могут прямо глядя в глаза запрограммировать человека на любое действие.

«НЛП — это поведенческий метод, непосредственно связанный с изменениями в жизни человека. Гипноз — это смежное с НЛП направление, но ему подвержены далеко не все люди», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Под гипнозом, уточняет Алексеева, человек никогда не будет делать то, что претит его убеждениям. Например, если он в жизни не способен раздеться на людях, если для него это стыдно и неприемлемо, то он этого и под гипнозом никогда не сделает.

«Гипнозу не подвержены люди с очень устойчивой психикой. Их тяжело ввести в гипноз, практически невозможно. Цыгане тоже очень хорошо владеют этим методом, на интуитивном уровне. Они не выбирают первого встречного, смотрят, какой человек склонен к гипнотизированию», — рассказала Алексеева.

Но, по ее словам, ни один гипнотерапевт не будет делать этого на улице в целях развлечения. А с цыганами, например, вообще не нужно вступать в диалог. Просто стоит идти дальше по своим делам.

«Снять контроль с человека можно только через тело, не через голову. Когда такие люди окружают человека, у него рассеивается внимание. Поэтому важно сохранять контроль над своим телом. Нужно не выходить из своих мыслей, важно постоянно думать о чем-то своем. Потому что сложно сохранять фокус, когда один человек берет за руку, а другой кладет руку на спину», — поясняет психолог.

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